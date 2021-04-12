Путин предложил увеличить зарплаты космонавтам на 50-70%

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На совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности президент Владимир Путин затронул тему зарплат космонавтов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Вопрос, вроде как, текущий, но, тем не менее, важный для людей, которые работают в отрасли и до сих пор не просто прикладывают максимальные усилия для достижения конечного общего результата, но и даже рискуют собой, своей жизнью, своим здоровьем. Поэтому предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос, кто занимает заметные позиции в отряде космонавтов, и на 70% – для тех, кто ещё не летал и готовится стать космонавтом. Это всё будет отражаться и на надбавках, поэтому надеюсь, что общий объём доходов будет для наших космонавтов заметным", - сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос Валентины Терешковой.

Напомним, 25 марта стало известно, что с "Восточного" стартовала первая в этом году ракета "Союз-2.1б".