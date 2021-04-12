"Конюшенное ведомство - заложник интриг и коррупционных схем": Евгений Пригожин

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Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал передачу Конюшенного ведомства инвесторам в рамках программы «Аренда памятника за 1 рубль». Издание Peterburg News обратилось к предпринимателю с вопросом будет ли этот проект успешным.

По словам Пригожина, на данный момент инвестиционная деятельность в городе на Неве практически парализована. Он отметил, что здание могли передать в частные руки многократно, но до сих пор этого не сделано, и оно продолжает разрушаться. Бизнесмен подчеркнул, что меняются разве что баннеры, прикрывающие позор Петербурга.

«Сейчас там чемпионат мира по футболу 2018 года, через месячишко появится чемпионат Европы по футболу 2021 года. А вот баннера чемпионата мира по плаванию 2031 года мы, к сожалению, не увидим, потому что, скорее всего, Конюшенное ведомство рухнет к этому времени. Так что меняем Конюшенное ведомство на Пизанскую башню с доплатой», — передает слова Евгения Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Предприниматель также отметил, что Конюшенное ведомство стало жертвой коррупционных схем и интриг. Он считает, что церковь необходима людям, но не в случае коммерции. Пригожин поддержал идею, чтобы на месте здания появился социально-реабилитационно-культурно-просветительский центр.

«А желательно на него потратить 25–30 миллиардов из городского бюджета. Иначе на что будут жить толпы чиновников и депутатов городского ЗакСа», — поделился своими соображениями бизнесмен.

В прошлом году Музей истории Петербурга отказался от Конюшенного ведомства. За десять лет здание так и не удалось спасти. Денег не хватило даже на неотложный противоаварийный ремонт.