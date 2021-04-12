В Нижневартовске виновнику падения ребёнка в лужу с кипятком грозит до двух лет колонии

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В Нижневартовске началось расследование обстоятельств падения ребёнка в кипяток, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, в 7.30 12 апреля по дороге в школу в районе дома 14-в по улице Декабристов Нижневартовска из-за некачественного содержания и несвоевременного ремонта труб с горячей водой ученик первого класса провалился в грунт, размытый горячей водой из-за прорыва трубы. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован с ожогами.

Началось расследование по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан". Виновнику случившегося грозит до двух лет колонии.