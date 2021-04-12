В Екатеринбурге противник текущего варианта КРТ провёл пикет у здания мэрии

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В Екатеринбурге общественник Дмитрий Калинин вышел к зданию мэрии, чтобы привлечь внимание горожан к теме комплексного развития территории (КРТ). По его мнению, несправедливо, что в рамках КРТ жителям не предоставят равноценного жилья, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее на своей странице в соцсети он писал, что "закон по реновации (комплексному развитию территории) не использует федеральный вариант о предоставлении равнозначного жилья (площадь/количество комнат/место проживания), и написан лишь в интересах застройщиков, что недопустимо".

"Раздали 150 из 300 подготовленных листовок. Считаю, что цель – поднять вопрос, почему у нас, в отличие от федерации, не прописано выделение равнозначного жилья, - выполнена. Жду ещё ответ от министра строительства Михаила Волкова ответа, почему предусмотрены только деньги", - сказал Накануне.RU Калинин.