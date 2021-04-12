Путин изменил порядок назначения директора ФСО

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Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому, меняется порядок назначения директора Федеральной службы охраны (ФСО), передаёт корреспондент Накануне.RU.

"ФСО возглавляет директор, назначаемый Президентом России после консультаций с Советом Федерации и освобождаемый от должности Президентом", - говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.

Напомним, в середине января СМИ сообщили о смене директора ФСО. "Российская газета" рассказала, что её нынешний глава Дмитрий Кочнев уже написал заявление на увольнение. По сведениям источников издания, якобы он переходит на работу в ФСБ. Однако затем эта публикация была опровергнута самой же редакцией.