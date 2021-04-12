Путин изменил порядок назначения директора ФСО
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому, меняется порядок назначения директора Федеральной службы охраны (ФСО), передаёт корреспондент Накануне.RU.
"ФСО возглавляет директор, назначаемый Президентом России после консультаций с Советом Федерации и освобождаемый от должности Президентом", - говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.
Напомним, в середине января СМИ сообщили о смене директора ФСО. "Российская газета" рассказала, что её нынешний глава Дмитрий Кочнев уже написал заявление на увольнение. По сведениям источников издания, якобы он переходит на работу в ФСБ. Однако затем эта публикация была опровергнута самой же редакцией.