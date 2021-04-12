После пожара хлебозавод перенесут на окраину Екатеринбурга

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В Октябрьском районе уральской столицы появится хлебозавод компании "Смак". Постройка появится недалеко от аэропорта "Кольцово". Об этом на круглом столе по инвестициям журналистам рассказал управляющий ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат». Владилен Фуфаров.

"Проект был начат еще осенью 2019 года. Не так сложно было подготовить еще один пакет документов для получения инвестиций от региональных властей. В конце марта вышли на подписание. Получили статус защитника капиталовложений. Обратимся за компенсацией вложений в инфраструктуру после открытия", - подчеркнул директор.