Глава Clubhouse опроверг информацию об утечке данных 1,3 млн пользователей

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Глава Clubhouse опроверг информацию об утечке в сеть персональных данных 1,3 млн пользователей платформы. По словам Пола Дэвисона, вся информация, появившаяся на хакерских форумах по продаже подобных баз, является общедоступной, передает Verge.

Накануне издание Cyber ​​News сообщило, что данные, "слитые" в сеть, включают в себя имена пользователей, названия их аккаунтов и другие детали.

Это уже третье сообщение о крупных утечек персональных данных пользователей популярных западных социальных платформ.

Так, в минувший вторник стало известно об утечке данных 500 млн пользователей сети LinkedIn – это около двух третей от общей пользовательской базы платформы. Их выставили на продажу на хакерском форуме. В компании информацию о похищении данных пользователей подтвердили. Киберпреступники пытаются продать базу, причем готовы принять оплату в виде биткоинов, отмечает Business Insider.

А незадолго до этого стало известно, что хакеры завладели базой данных 533 млн пользователей Facebook. Среди полученных мошенниками данных были полные имена, локации, адреса электронной почты и другая конфиденциальная информация.