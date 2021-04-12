Глава Clubhouse опроверг информацию об утечке данных 1,3 млн пользователей
Глава Clubhouse опроверг информацию об утечке в сеть персональных данных 1,3 млн пользователей платформы. По словам Пола Дэвисона, вся информация, появившаяся на хакерских форумах по продаже подобных баз, является общедоступной, передает Verge.
Накануне издание Cyber News сообщило, что данные, "слитые" в сеть, включают в себя имена пользователей, названия их аккаунтов и другие детали.
Это уже третье сообщение о крупных утечек персональных данных пользователей популярных западных социальных платформ.
Так, в минувший вторник стало известно об утечке данных 500 млн пользователей сети LinkedIn – это около двух третей от общей пользовательской базы платформы. Их выставили на продажу на хакерском форуме. В компании информацию о похищении данных пользователей подтвердили. Киберпреступники пытаются продать базу, причем готовы принять оплату в виде биткоинов, отмечает Business Insider.
А незадолго до этого стало известно, что хакеры завладели базой данных 533 млн пользователей Facebook. Среди полученных мошенниками данных были полные имена, локации, адреса электронной почты и другая конфиденциальная информация.