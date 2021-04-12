12 Апреля 2021
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Экономика В России
Теплосети, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

"Теплосети в некоторых городах изношены, а в некоторых – еще хуже" – глава СГК

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Глава Сибирской генерирующей компании Александр Солженицын высказался о состоянии теплосетей в "некоторых российских городах". "В некоторых городах теплосети изношены до состояния "плохо", а в некоторых – еще хуже, вот так можно сказать", - отметил топ-менеджер, выступая на итоговой коллегии Минэнерго России. Он указал на необходимость инвестиций в обновление теплосетей и другой инфраструктуры в городах.

Еще одна тема, которую затронул глава компании, - электрификация. "Давайте не забудем, что в некоторых регионах она [электрификация] конкурирует с газификацией. В 2021 году хотелось бы, чтобы регионы при планировании сначала считали экономику и экологию. Есть места, где простаивают электрические мощности, а кое-где отапливаем мазутом", - отметил Солженицын.  

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"Теплосети в некоторых городах изношены, а в некоторых – еще хуже" – глава СГК

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Теги: сгк, теплосети, инвестиции



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