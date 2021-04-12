Минпросвещения России утвердило порядок получения аттестатов в 2021 году

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Минпросвещения России утвердило правила выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, в этом году, как и в прошлом, сдавать ЕГЭ в полном объеме обязаны только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Те, кому достаточно будет получения аттестата, могут сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. На основании этого им выдают аттестат.

Напомним, летом прошлого года Минпросвещения и Рособрнадзор почему-то начали утверждать, что в 2020-2021 учебном году аттестация вернется к обычному режиму (вероятно, падение заболеваемости после первой волны так подействовало на чиновников). Но уже осенью – с подъемом заболеваемости и новым переходом на дистанционку в ряде школ – ведомства начали готовить почву для "облегченной" аттестации, мол, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. И вот, за три месяца до конца учебного года выяснилось, что вузы и ссузы примут уже второй выпуск школьников, не проходивших обычную систему экзаменации.