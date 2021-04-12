Тюменский облсуд подтвердил законность штрафа депутата региональной думы Юхневича

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Тюменский областной суд оставил в силе решение коллег оштрафовать депутата региональной думы Юрия Юхневича "за экстремизм", сообщили Накануне.RU в тюменском обкоме КПРФ.

"Вëл заседание судья Александр Ревякин, который в 2019 г. отказал в удовлетворении иска сотни тюменцев против "мусорной реформы". Представители УМВД на судебное заседание, которое длилось 20 минут, не явились. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение 10 дней со дня получения мотивированного определения", - уточнили в обкоме, добавив, что считают такое решение "политической расправой над депутатом".

Напомним, Юхневича задержали 3 марта в Тобольске. Депутату вменили то, что он на своей странице "ВКонтакте" 5 сентября 2020 г. разместил ролик "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002", который был признан экстремистским. Однако в настоящее время видеозапись находится в свободном доступе на видеохостинге YouTube, ни правоохранительные органы, ни Роскомнадзор её не блокируют. Политик был оштрафован на тысячу рублей.

В КПРФ не исключают, что истинные причины задержания Юхневича связаны со встречей с жителями, которую депутат провел 23 февраля в Тобольске. Полиция пыталась препятствовать её проведению, хотя площадь является гайд-парком, и проводить публичные мероприятия там можно без согласования.