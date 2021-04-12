12 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

На Южном Урале завотделением больницы осудили за хищение лекарств на 1 млн рублей

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В Озерске заведующая отделением по борьбе с ВИЧ-инфекцией клинической больницы № 71 ФМБА России признана виновной в хищение лекарственных препаратов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2017-2019 гг. обвиняемая похитила лекарственные препараты на сумму более 1 млн руб. Заведующая имела свободный доступ к препаратам. Она вносила в журнал учета ложные сведения о их выдаче пациентам.

Похищенными препаратами она распорядилась по своему усмотрению.

В ходе следствия, женщина возместила ущерб в полном объеме.

Суд приговорил медработника к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

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На Южном Урале завотделением больницы осудили за хищение лекарств на 1 млн рублей

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Теги: приговор, лекарства, препараты, хищение,



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