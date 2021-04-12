12 Апреля 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбург прибыла очередная партия вакцины "Спутник V"

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В столицу Урала поступила новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V". Препараты уже распределены между прививочными кабинетами, а в конце этой недели Екатеринбург ожидает очередной партии вакцины от COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на 11 апреля первым компонентом привита 101 тыс. 671 человек, вторым – 72 тыс. 24 человека. За прошедшие выходные инъекции сделали 7 тыс. 80 человек: 5 тыс. 954 – первый компонент и 1 тыс. 126 человек – второй.

"С учетом того, что поставки препарата осуществляются регулярно и в конце текущей недели в город прибудет ещё одна партия вакцины, все желающие смогут защитить себя от опасной инфекции", - сообщили в мэрии.

Привиться от коронавируса в Екатеринбурге можно в 43 прививочных кабинетах на базе 16 медучреждений. Помимо этого, в мегаполисе сформировано пять мобильных пунктов и 10 прививочных бригад.

Записаться на вакцинацию можно по единому номеру "122", обратившись на сайт поликлиники по месту жительства или на портале Госуслуг.

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В Екатеринбург прибыла очередная партия вакцины "Спутник V"

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Теги: Спутник V, Екатеринбург, вакцина, прививка, вакцинация



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