Роспотребнадзор проверит детскую больницу Екатеринбурга, где в каше нашли хвост

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Роспотребнадзор изучает ситуацию с питанием пациентов в детской городской больнице №15 в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в каше для пациентов ДГБ №15 был найден мышиный хвост. В этой связи управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проводится проверка в отношении данного лечебного учреждения.

Также проверка ожидает и организатора питания. В ходе мероприятий будут выяснены причины и условия, которые могли привести к нарушению - попаданию постороннего предмета в блюдо.