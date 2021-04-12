Капитальная поддержка: свердловские власти будут давать дополнительные финансы инвесторам – миллиардерам

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1 апреля в России был опубликован и вступил в силу новый закон о защите и поощрении капиталовложений. Его главное нововведение – стабилизационная оговорка. Инвесторы получают возможность реализовывать инвестиционные проекты, основываясь на гарантии государства не применять акты, которые могут ухудшить их положение. Отныне власти будут фиксировать положения нормативных актов, определяющих сроки и условия реализации инвестпроекта, в том числе, правила землепользования, градостроительной деятельности и налоговые ставки. Также механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру. Как передает Накануне.RU, далеко не каждая компания сможет воспользоваться привилегиями. О том, как норма начнет работать в Свердловской области в нашем материале.

Так на выплаты может рассчитывать средний и крупный бизнес с объемом собственных инвестиций от 250 миллионов рублей. Со 2 апреля 2021 года компании могут также заключать региональные соглашения с объемом инвестиций от 200 миллионов до 1 миллиарда рублей.

Как рассказала министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова в настоящий момент в регионе заключено два подобных соглашения.

"Первое СЗПК заключено с компанией "МАРИСТА", а второе с компанией "СМАК". До конца года будет заключены еще три таких соглашения. В настоящий момент в очереди стоят еще 10 инвестпроектов. Заявки уже поступили от компаний из Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Серова и Сысерти. Размер субсудий зависит напрямую от налоговых платежей любого уровня. Не ранее , чем в 2023 году участникам проектов будет выплачена компенсация", - заявила член свердловского правительства.

Однако, далеко не каждая компания сможет претендовать на получение данных средств. Для ряда отраслей новый закон не будет работать.

В частности, в сфере игорного бизнеса, продажи табака, деятельности организации и банков, добычи природных ископаемых.

Между тем, также компания должна будет вложить от 200 миллионов до 10 миллиардов в бюджет.