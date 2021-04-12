Шли не туда: в Минэнерго признали, что концепция газификации страны все эти годы была неэффективной

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В Минэнерго России признали, что до сих пор газификация в стране шла как-то не так. Примечательно, что ответственные за нее не просто не остаются на своих местах, но и получают повышение (как, например, Алексендр Новак – был министром, стал вице-премьером – куратором ТЭК).

На сегодняшней итоговой коллегии министерства, посвященной итогам 2020 года, замминистра Павел Сорокин заявил, что для достижения уровня газификации в России в 83% к 2030 году "понадобятся значительные изменения в законодательстве, понадобится полностью пересмотреть концепцию газификации". "Это очень важная реформа", - отметил чиновник. Он не сказал, почему до сих пор проблема газификации не была очевидна его ведомству.