На Южном Урале судят бывшего командира части, который отправил военнослужащих ремонтировать свою дачу

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Челябинский гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего командира войсковой части 6777 в Озерске, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

По версии следствия, обвиняемый купил земельный участок с жилым строением в СНТ. Чтобы избежать затрат, он привлек четверых военнослужащих для выполнения строительных и отделочных работ в служебное время.

В течение года, как рассказали в суде, военнослужащие выполняли работы на участке. В частности, убирали строительный и бытовой мусор, занимались отделкой второго этажа, укладывали тротуарную плитку для стоянки автомобиля, строили беседку, демонтировали ограждение и установили новое.