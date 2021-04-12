12 Апреля 2021
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Политика В России
Сергей Лавров (2015) | Фото: Накануне.RU

Лавров предостерег Турцию "от подпитки милитаристских настроений" Киева

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Глава МИД РФ Сергей Лавров Лавров заявил, что Анкаре и другим странам следует воздержаться от шагов, подпитывающих милитаристские настроения Киева.

"Настоятельно рекомендуем проанализировать вечные воинствующие заявления киевского режима", - сказал министр, комментируя сообщения о поставках турецких ударных беспилотников на Украину.

Лавров добавил, что страны, которые поощряли антироссийские настроения руководства Украины в 2014 году, "не извлекли уроки" из событий тех лет, передает "Интерфакс".

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выступает "за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров". В субботу он провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Также Эрдоган заявил, что Турция не признает принадлежность Крыма России: "Мы так же решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции".

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Лавров предостерег Турцию "от подпитки милитаристских настроений" Киева

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Теги: сергей лавров, турция, украина



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