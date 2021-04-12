В Мегионе арестован водитель, который километр "вёз" на капоте автомобиля полицейского

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В Мегионе избрана мера пресечения 31-летнему водителю, которому вменяют "катание" полицейского на капоте автомобиля, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

Он арестован. В связи с широким резонансом расследование взято на контроль в центральном аппарате СКР.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 3 апреля пьяный водитель, ранее лишённый прав, ехал по улице Садовая в Мегионе на "Шевроле". В ответ на требование силовика остановиться, он сбил полицейского. Тот схватился за капот, чтобы не попасть под колёса, и так "проехал" 1 км. После этого водитель ещё и оказал сопротивление при задержании. Возбуждено уголовное дело "Применение насилия в отношении представителя власти".