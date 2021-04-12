12 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
(2004) |

В России участились природные катаклизмы, приводящие к авариям на электросетях

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В России участились природные катаклизмы, приводящие к авариям на электросетях. Это сильнейшие снегопады, подтопления, тайфуны, ураганный ветер. Все эти явления увеличивают нагрузки на сетевой комплекс, происходят случаи "ограничения потребления", сообщил замминистра энергетики России Евгений Грабчак на итоговой коллегии ведомства. "Но все эти нарушения были в минувшем году локальными и краткосрочными", - отметил замминистра, добавив, что отопительный период в этом году прошел без крупных аварий.

Между тем, чиновник отметил, что по ликвидации аварий ухудшился ряд показателей. Например, в 2,3 раза выросло количество потребителей, которых затрагивают отключения при авариях. "Основная причина: износ инфраструктуры и плохая организация ликвидации аварий", - добавил Грабчак.

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В России участились природные катаклизмы, приводящие к авариям на электросетях

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Теги: авария, погодные условия, непогда, тайфун, ураган



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