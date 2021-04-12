В России участились природные катаклизмы, приводящие к авариям на электросетях. Это сильнейшие снегопады, подтопления, тайфуны, ураганный ветер. Все эти явления увеличивают нагрузки на сетевой комплекс, происходят случаи "ограничения потребления", сообщил замминистра энергетики России Евгений Грабчак на итоговой коллегии ведомства. "Но все эти нарушения были в минувшем году локальными и краткосрочными", - отметил замминистра, добавив, что отопительный период в этом году прошел без крупных аварий.