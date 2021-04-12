12 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
мусор, помойка, Челябинск (2018) | Фото: Накануне.RU

В проект терсхемы обращения с ТКО в Свердловской области внесено более 150 правок

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В Свердловской области завершен первый этап общественного обсуждения проекта территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, в документ было внесено свыше 150 поправок. Как пояснил заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов, одной из них стало внесение в терсхему информации о местах сбора так называемых источников малого тока (батареек) и освещения (ртутьсодержащих ламп). Кроме этого, в ходе обсуждения новой редакции терсхемы во многих территориях удалось уточнить количество контейнерных площадок, откорректировать логистику и потоки ТКО.

В общей сложности в рамках актуализации схемы обращения ТКО поступило около 200 предложений, большинство из них учтены в полном объеме. В числе отклоненных, по словам Свалова, оказались предложения о полном отказе от строительства инфраструктуры и заявки на использование несанкционированных свалок и полигонов.

Второй этап обсуждения проекта терсхемы состоится в третьей декаде мая. В действие обновленный документ вступит после утверждения его приказом министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.

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В проект терсхемы обращения с ТКО в Свердловской области внесено более 150 правок

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Теги: ТКО, терсхема, проект, Свердловская область



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