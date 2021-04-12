12 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
энергетика электричество лэп (2009) | Фото: Накануне.ru

Неэффективная генерация в России составляет 8 ГВт и обходится в 19 млрд руб. ежегодно - Минэнерго

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Объем неэффективной генерации по ЕЭС России сейчас составляет порядка 8 ГВт. Содержание этих объемов обходится потребителям в год примерно в 19 млрд руб., сообщил замминистра энергетики России Павел Сниккарс на итоговой коллегии ведомства. Он отметил, что благодаря принятию соответствующего законопроекта (вступил в силу в январе 2021 года) неэффективная генерация будет выводиться из эксплуатации.

Что касается электропотребления в России в 2020 году, оно снизилось по сравнению с 2019 года на 2,3% - немного, с учетом падения экономики из-за пандемического кризиса, отметил Сниккарс. Впрочем, были и более серьезные падения. Так, ввод генерирующих мощностей по России составил 2 ГВт – это падение на 37% к 2019 году. Выработка электроэнергии упала на 3% и составила 1063 млрд кВт/ч. Замминистра энергетики Евгений Грабчак отметил, что снижение потребления по итогу 2020 года оказалось меньше, чем прогнозировалось в стресс-сценарии в начале пандемии.

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Неэффективная генерация в России составляет 8 ГВт и обходится в 19 млрд руб. ежегодно - Минэнерго

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Теги: энергетика, генерация, минэнерго



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