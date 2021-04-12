Депутату гордумы Киселеву назначено 30 часов обязательных работ за участие в митинге в поддержку Навального

Добавить источник в

Ленинский районный суд приговорил депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева к 30 часам обязательных работ за участие в митинге в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает правозащитница Дарья Беляева, присутствующая на судебном заседании.

Киселев признан виновным по ч. 5 ст. 20.2. КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Депутат участвовал в обоих митингах: 23 и 31 января.

Еще в марте депутат заявил, что не переживает из-за возможной "административки", а считает, что данный исход, напротив, пойдет на пользу городу и людям. По его словам, массовые репрессии стимулируют активность народа: увеличивают число добровольцев и волонтеров.

Напомним, что в апреле депутат екатеринбургской городской думы также получил штраф в 15 тыс. рублей за участие в форуме муниципальных депутатов.