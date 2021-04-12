В Сургуте неизвестные "заминировали" образовательные учреждения

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В Сургуте и Сургутском районах неизвестные "заминировали" образовательные учреждения, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, точно известно об эвакуации школы №25. По предварительной информации, в экстренные службы региона поступило сообщение о минировании 60-70 образовательных учреждений. Сообщается, что письмо о минировании поступило на электронную почту.

В экстренных службах официально эту информацию пока не комментируют.

Известно, что в некоторых учреждениях занятия уже возобновили - опасных предметов в них не нашли.

Отметим, что ранее по Сургуту уже прокатилась волна лжеминирований. Также были сообщения о бомбах в учреждениях Перми, Тюмени и Челябинска. Злоумышленники также информировали правоохранителей о взрывных устройствах через электронную почту.