Зам свердловского губернатора Шмыков подал документы на праймериз "Единой России"

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Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Я был главой Каменска-Уральского. И по опыту работы скажу, что огромное значение имеет консультативное взаимодействие как внутри города, так и внутри региона. Поэтому я принял решение и сегодня сдал документы", – рассказал Алексей Шмыков, отметив, что основная работа – с населением будет продолжена.

Как заявил чиновник, в регионе остается множество проблем, которые необходимо решать. По его словам, кроме участия в праймериз в ЗакСО, куда Шмыков заявился по Каменск-Уральской территориальной группе, у него имеется еще много задач, а потому работа – будет всегда.