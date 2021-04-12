Глава Сургута назначил двух новых заместителей и главу контрольного управления

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В администрации Сургута – новые назначения. За вопросы безопасности в статусе замглавы города теперь отвечает Сергей Горобченко. Руководить департаментом финансов и управлением бюджетного учёта и отчетности в аналогичной должности будет Людмила Батракова, сообщили Накануне.RU в мэрии.

У Горобченко – высшее юридическое образование и большой опыт работы в органах прокуратуры. Именно он будет взаимодействовать с правоохранительными органами и администрировать ряд направлений, которыми раньше занимался замглавы по общим вопросам. Под кураторством Сергея Горобченко с сегодняшнего дня находятся управления по делам ГО и ЧС и обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов, контрольное управление и специальный отдел.

"Андрей Филатов доверил мне именно этот фронт работ. С тем, что происходит в курируемых мной направлениях успел уже ознакомится – с начала марта работал советником главы города по соответствующему профилю", - сказал Горобченко.

Финансовый блок в администрации города разделен на два направления. Артём Кириленко продолжит курировать экономический блок и привлечение инвестиций. Руководить департаментом финансов и управлением бюджетного учета и отчетности будет Людмила Батракова. За её плечами – 20-летний муниципальный опыт работы в соответствующем направлении.

"Нужно понимать, что бюджет Сургута самый крупный из всех муниципалитетов Югры и это очень большая ответственность. Важно, чтобы каждая копейка работала эффективно и приносила пользу жителям города, поэтому исполнение бюджета будем жёстко контролировать", – сказала замглавы города Людмила Батракова.

Кроме того, сегодня сменился начальник контрольного управления администрации. Его возглавил Виталий Криворот.