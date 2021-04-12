12 Апреля 2021
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новорожденный, больница, фонд святой екатерины (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Власти ожидают резкого роста рождаемости в марте

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По предварительным данным, в марте в России родилось на 15% больше детей, чем в марте прошлого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова президенту России Владимиру Путину.
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Голикова подробно остановилась на продлении программы маткапитала и его переносе на первого ребенка, о выплатах на детей, и о миллиардах, выделенных на исполнение этих поручений. И связала это с уже наблюдаемым улучшением. Так, в 2019 году рождаемость упала на 8%, а в 2020-м - всего на 3%. В марте же и вовсе прирост на 15%.

При этом в марте нынешнего года было 22 рабочих дня против 19 годом ранее. Это накладывает неизбежный отпечаток на количество регистраций рождения в загсах. А по количеству рабочих дней это и дает 15% прироста. Пока что никаких весомых оснований говорить о росте рождаемости нет. Без фактора производственного календаря, скорее всего, имеет место небольшое месячное отклонение вверх.

Мы неоднократно писали о том, что власти не проводят никакой активной демографической политики. Бездействие оправдывается объективными трудностями, например уменьшением числа женщин детородного возраста. При этом за 4 года суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,75 до 1,49 ребенка на женщину, то есть на 15%, а этот показатель не зависит от численности женщин. Если бы он сохранился на уровне 2016 года, то в прошлом году в России родились бы примерно 1,7 млн детей. На самом деле родились чуть более 1,4 млн. То есть спад почти на 300 тыс. рождений вообще не имеет отношения к возрастной структуре и показывает безразличие властей к проблеме демографии.

В феврале в России был зафиксирован минимум рождаемости с 2001 года. Страна находится в состоянии демографической катастрофы. "Естественная" убыль населения в пошлом году достигла почти 700 тыс. человек. В нынешнем году она будет примерно такой же.

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Власти ожидают резкого роста рождаемости в марте

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Теги: рождаемость, демография



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