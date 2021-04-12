Два грузовых вагона сошли с рельсов в Челябинской области

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В Челябинской области сошли с рельсов два грузовых вагона. По данному факту организована проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 12 апреля на территории станции Сибай ЮУЖД в районе примыкания железнодорожных путей общего пользования к путям необщего пользования предприятия "Семеновский рудник". Шесть колесных пар двух грузовых вагонов сошли с рельсов при осуществлении маневрового движения.

Опрокидывания вагонов и просыпания груза не допущено. Задержек движения и пострадавших нет.

Причина инцидента устанавливается.