"Дети только посмеются над образовательным контентом в Tik Tok" - Мизулина

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Эксперты не считают, что попытка заполнить Tik Tok образовательным контентом поможет заинтересовать детей и переключить их с "вредных" видео на "правильные".

Ранее о намерении создать образовательные материалы для Tik Tok, по данным главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, заявил департамент образования Москвы. "Нас очень удивляют такие попытки департамента образования. Это некоторая истерика многих структур, попытка противостоять митингам, делать замещающий контент. Это выглядит как имитация бурной деятельности. Никакой образовательный контент дети там смотреть не будут. Дети будут над этим только смеяться. Большая часть контента в Tik Tok – это агрессивная информация, у детей формируется зависимость от нее", - заявила общественница на круглом столе, посвященном цифровой безопасности детей.

Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская предлагает сначала "вычистить" Tik Tok от сомнительного и "грязного контента": "Соцсети загрязнены: давайте там сначала наведем порядок, стандарты модерации, на каком основании заливается контент. Не надо загружать в эту грязную сеть образование".

Мизулина полагает, что действия по цифровизации образования приведут к расслоению общества. "Мы все видели, что происходит со здравоохранением. К счастью, здравоохранение не удалось убить в полной форме", - привела она аналогию.