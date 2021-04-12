При тушении фабрики "Невская мануфактура" погиб пожарный

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В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на фабрике "Невская мануфактура".

Как сообщает МЧС, общая площадь пожара составляет полторы тысячи квадратных метров. Огнем объяты четыре из шести этажей здания. На горящей фабрике обрушились крыша и перекрытия.

По данным РИА Новости, эвакуировано 40 человек. Пострадали трое пожарных, один из них погиб. Двое получили ожоги тел от 40 до 50% поверхности тела.

Ранее пожару по адресу Октябрьская набережная, д.50 был присвоен максимальный номер сложности.

Отметим, горящее здание было построено в XIX веке, является объектом культурного наследия.