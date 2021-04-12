"Цифровое образование – это стратегия Пентагона в гибридной войне с Россией" - Шафран

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Действия Минпросвещения России вызвали мощную критикую представителей консервативно настроенной общественности.

Так, журналистка Анна Шафран на круглом столе "Информационная безопасность детей в эпоху цифровизации" назвала "цифровое образование, умные классы" – "стратегией Пентагона в гибридной войне с Россией". Она полагает, что власти заставляют детей "учиться по шаблонам Пентагона".

Член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна Швабауэр говорит: "Чиновники часто говорили, что цифровизация обусловлена коронавирусом. Но это было задумано задолго до коронавируса. И нас очень беспокоят такие планы. Анализ документов показывает, что такая опасность существует".

Член совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов называет ситуацию "приватизацией образования под лозунгом цифровизации". "Я ни разу не слышал аргументов почему это делать надо", - заметил эксперт.

По его мнению, когда чиновники от образования говорят о проведении какого-нибудь эксперимента, они "скорее всего, не понимают смысла слова эксперимент". "Мы имеем дело с бандой абсолютно непрофессиональных людей", - возмущается Ашманов.

Он полагает, что речь в цифровизации образования не идет о владении технологиями: "Ничему такому не учат, учат нажимать кнопки на бытовой технике".

При этом эксперт соглашается, что утечка кадров происходит за рубеж из-за предлагаемого там высокого уровня жизни и зарплат. "Мы и так являемся фабрикой бесплатных кадров. Раньше были хоть какие-то барьеры, там не признавались наши дипломы, отучился – отработай. Там их привлекают зарплаты в пять раз больше", - говорит Ашманов.

Также возмущает эксперта бесцельный "азарт цифровизации", который насаждают люди, далекие от технологий, не понимающие, о чем говорят: "Кто об этом говорит? Банкиры, маркетологи, журналисты. У них очень много калек с английского. Употребляются термины венчурных капиталистов".

Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская возмутилась тем, что родительскую общественность в Минпросвещения не слышат, с родителями никто не общается. Ей поступает много обращений от родителей, возмущенных тем, что их даже не спросили о согласии на проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды.

Мильская предлагает "провести комплексное исследование влияния соцсетей на человека, гаджетов, интернета": "Это все ведет к поломке интеллекта. Какой диалог между государством и обществом? Это издевательство, а не диалог".