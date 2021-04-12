"Цифровое образование – это стратегия Пентагона в гибридной войне с Россией" - Шафран

12 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Товарищ главный конструктор

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Сергей Кравцов, Парламентские слушания о повышении качества образования в Госдуме (2019) | Фото: Госдума РФ

"Цифровое образование – это стратегия Пентагона в гибридной войне с Россией" - Шафран

Добавить источник в

Действия Минпросвещения России вызвали мощную критикую представителей консервативно настроенной общественности.

Так, журналистка Анна Шафран на круглом столе "Информационная безопасность детей в эпоху цифровизации" назвала "цифровое образование, умные классы" – "стратегией Пентагона в гибридной войне с Россией". Она полагает, что власти заставляют детей "учиться по шаблонам Пентагона".

Член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна Швабауэр говорит: "Чиновники часто говорили, что цифровизация обусловлена коронавирусом. Но это было задумано задолго до коронавируса. И нас очень беспокоят такие планы. Анализ документов показывает, что такая опасность существует".  

Член совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов называет ситуацию "приватизацией образования под лозунгом цифровизации". "Я ни разу не слышал аргументов почему это делать надо", - заметил эксперт.

По его мнению, когда чиновники от образования говорят о проведении какого-нибудь эксперимента, они "скорее всего, не понимают смысла слова эксперимент". "Мы имеем дело с бандой абсолютно непрофессиональных людей", - возмущается Ашманов.

Он полагает, что речь в цифровизации образования не идет о владении технологиями: "Ничему такому не учат, учат нажимать кнопки на бытовой технике".

Владимир Путин и министр просвещения России Сергей Кравцов.(2021)|Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

При этом эксперт соглашается, что утечка кадров происходит за рубеж из-за предлагаемого там высокого уровня жизни и зарплат. "Мы и так являемся фабрикой бесплатных кадров. Раньше были хоть какие-то барьеры, там не признавались наши дипломы, отучился – отработай. Там их привлекают зарплаты в пять раз больше", - говорит Ашманов.

Также возмущает эксперта бесцельный "азарт цифровизации", который насаждают люди, далекие от технологий, не понимающие, о чем говорят: "Кто об этом говорит? Банкиры, маркетологи, журналисты. У них очень много калек с английского. Употребляются термины венчурных капиталистов".

Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская возмутилась тем, что родительскую общественность в Минпросвещения не слышат, с родителями никто не общается. Ей поступает много обращений от родителей, возмущенных тем, что их даже не спросили о согласии на проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды.

Мильская предлагает "провести комплексное исследование влияния соцсетей на человека, гаджетов, интернета": "Это все ведет к поломке интеллекта. Какой диалог между государством и обществом? Это издевательство, а не диалог".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Цифровое образование – это стратегия Пентагона в гибридной войне с Россией" - Шафран

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: анна шафран, цифровое образование, пентагон, гибридная война



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети