В Нижневартовск привезли символ федерального Сабантуя

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В Нижневартовске состоялась торжественная передача символа федерального "Сабантуя" "Тулпар". На церемонии в Центре национальных культур главе Нижневартовска Василию Тихонову символ вручил председатель общественной организации "Татарская национально-культурная автономия города Нижневартовска "Мирас" Рафаил Мухаметзянов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

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По словам мэра Василия Тихонова, проведение XXI федерального Сабантуя – большая честь для столицы Самотлора. Нижневартовск всегда был и остаётся гостеприимным городом. Совместно с окружными властями, национальными организациями города идёт подготовка к проведению мероприятия, важно создать комфортные условия для всех гостей.

Напомним, что проведение мероприятия пройдёт в рамках 45-го фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи". Центральной площадкой проведения Сабантуя станет набережная Нижневартовска. Там будут созданы сибирское, хантыйское, татарское подворья, пройдет выставка-ярмарка "Город мастеров", развернутся сцены для выступления артистов. На набережной организуют интерактивные площадки для гостей. На центральном стадионе состоится состязание по национальной борьбе куреш, открытие и закрытие Сабантуя.

В рабочую группу, которая организовывает мероприятие входят представители Республики Татарстан, Исполкома Всемирного конгресса татар, правительства Югры, администрации Нижневартовска и местных общественных объединений. Уже утвержден логотип и разработана предварительная программа XXI Федерального Сабантуя.