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Общество За рубежом
(2004) |

Американские ученые пришли к выводу, что новые генные вакцины могут изменять ДНК человека

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Ученые из Гарварда и Массачусетского технологического института пришли к выводу, что новые генные вакцины могут изменить геномную ДНК человека и нужно проводить дополнительные исследования.
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Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) утверждает, что мРНК-вакцины никоим образом не влияют на ДНК человека, так как не могут проникнуть в ядро ​​клетки, где находится ДНК. Но исследования американских ученых показали, что обратное весьма вероятно и эту возможность необходимо изучать. Этот эффект называется "обратной транскрипцией".

Предварительные исследования показывают, что РНК коронавируса может интегрироваться в геном человека. То есть человек будет иметь геном "человека-вируса". Авторы предполагают, что опасные последствия вполне возможны, и большое значение имеет "место встраивания" интегрированных вирусных фрагментов в геном человека. Биохимик и молекулярный биолог Дуг Корриган отмечает, что эта интеграция в геном известна людям, которые понимают молекулярную биологию на глубоком уровне.

Обсуждение публикации результатов исследований вызвало массу негативных комментариев в духе "теории заговора", то есть с отказом от предметного обсуждения. Многие же согласились с актуальностью исследований.

Отмечается, что пока что остается открытым вопрос, как долго синтетическая мРНК вакцин сохраняется внутри клеток.

Напомним, новые вакцины являются генно-инженерными и используют технологии, которые ранее не применялись. Как сказал директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, людям вводят не белок, а ген. В случае вакцин Moderna и Pfizer ген вводится в виде РНК, в случае "Спутник V" и AstraZeneca - в виде ДНК. В США даже изменили понятие вакцины, включив в него генетическую составляющую. Ряд докторов отмечают, что это не вакцины в традиционном понимании, а совершенно новые препараты, которые напоминают медицинские устройства.

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Американские ученые пришли к выводу, что новые генные вакцины могут изменять ДНК человека

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Теги: вакцина, ДНК, геном



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