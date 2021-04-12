На Южном Урале дети подкладывали камни на рельсы

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В Чебаркульском районе 10-летний и 11-летний мальчики положили камни на рельсы на перегоне Полетаево – Бишкиль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте

Дети без сопровождения взрослых катались на самокате на платформе станции "2060 километр". Они решили из любопытства положить на рельсы камни и посмотреть, что произойдет, когда по ним проедет поезд.

Детей заметил машинист поезда и сообщил сотрудникам транспортной полиции.

С детьми и их родителями инспекторы отделения по делам несовершеннолетних провели беседу о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта, а также о риске травмироваться из-за беспечного поведения на железной дороге.

Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.