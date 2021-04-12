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Происшествия Свердловская область
подозреваемый в стрельбе во время движения свадебного кортежа (2021) | Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге нашли стрелка из свадебного кортежа

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В Екатеринбурге нашли мужчину, устроившего стрельбу из окна автомобиля.

Напомним, все случилось в минувшую пятницу, 9 апреля. Неизвестный устроил стрельбу из пистолета во время движения свадебного кортежа. Никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, оперативники уголовного розыска отдела полиции №1 установили личность стрелка. Им оказался ранее не судимый мужчина 1994 года рождения.

пистолет(2021)|Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Любитель пострелять был доставлен в территориальный ОВД, где во всем сознался и раскаялся в содеянном. Предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова, был изъят полицейскими.

Проверка по факту инцидента продолжается. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства случившегося.

подозреваемый в стрельбе во время движения свадебного кортежа(2021)|Фото: УМВД России по Екатеринбургу

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В Екатеринбурге нашли стрелка из свадебного кортежа

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Теги: стрельба, кортеж, полиция, Екатеринбург



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