12 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Южная аэрационная станция, Водоканал (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловский водоканал затратит 80 млн рублей на "обезвонивание" в 2021 году

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ЕМУП "Водоканал" затратит в 2021 г. около 80 млн руб. на подавление вони на станции, источником которой служат городские стоки. Об этом заявил технический директор предприятия Сергей Никифоров, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, работы по "обезвониванию" стартовали около 10 месяцев назад. За это время на станции были перекрыты приемная камера, куда поступает около 80% всех стоков из канализации Екатеринбурга, и каналы для очистных сооружений (70 млн, и около 25-30 млн соответственно). Также были установлены отсорберные установки свыше чем за 150 млн руб., выполняющие функцию домашнего освежителя воздуха.

Южная аэрационная станция, Водоканал(2021)|Фото: Накануне.RUЮжная аэрационная станция, Водоканал(2021)|Фото: Накануне.RU

"В этом году камера будет закрыта полностью, будет установка по очистке воздуха из камеры. Каналы будут закрыты полностью и будут работать усановки очистки воздуха из каналов. Мы теряем по 3-5 месяцев только на конкурсных процедурах. Новая система вентиляции с очисткой воздуха на здании решеток – конец этого года – начало следующего и обезвоживание для снижения интенсивности запаха кека (обезвоженные осадки сточных вод) – это август-сентябрь, когда мы уже должны получить устойчивые результаты и перейти в системную технологическую стадию", - рассказал Сергей Никифоров.

На данный момент из запланированных 80 млн, 30 уже реализовано, в том числе и на противозапаховую технологию деодорирования осадков сточных вод. Данный комплекс разработан специалистами из Самары: специально подобранные в процентном соотношении составы дают эффект нейтрализации запахов, что в целом, при внедрении технологии, даст положительных эффект на окружающую среду Химмаша и в целом улучшит экологическую ситуацию в Екатеринбурге. На данный момент технология проходит контрольные испытания, а ее внедрение запланировано через 1,5-2 месяца.

Южная аэрационная станция, Водоканал(2021)|Фото: Накануне.RU

Самые вонючие элементы ЮАС (Южная аэрационная станция), по словам Никифорова, будут нейтрализованы примерно через год. К счастью, основную вонь удастся убрать уже к сентябрю, поскольку мероприятия по устранению наиболее активных запахов значительно дешевле, чем устранение менее дурнопахнущих. Так, полностью избавить предприятие от вони в кратчайшие сроки не удастся. Только на переоборудование может уйти порядка 10 лет. На данный момент процедура упирается в суммы: на станции располагается 12 первичных и 15 вторичных отстойников, закрытие и установка очистки воздуха на которые потребует порядка 40 млн руб.

Напомним, что проблема с запахами, распространяющимися по Химмашу, решается уже не первый год, однако планы по реконструкции постоянно переносились. Ранее "Водоканал" неоднократно привлекали к ответственности. В январе прошлого года из-за отсутствия санитарно-защитной зоны вокруг ЮАС, предприятие было оштрафовано на 190 тыс. руб.. Позже, в июне, "Водоканал" был также оштрафован на 180 тыс. руб. за вредные выбросы на Южной станции без соответствующего разрешения.

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Свердловский водоканал затратит 80 млн рублей на "обезвонивание" в 2021 году

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Теги: ЕМУП Водоканал, очистительные сооружения, вонь, запах



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