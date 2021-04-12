Надымчане нашли у себя "Черное море": в городе затопило главную улицу

Добавить источник в

Надымчане пожаловались в соцсетях на плохую уборку города от снега: в результате одну из главных улиц затопило водой, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись залитой водой улицы опубликована в группе "Злой и добрый надымчанин" социальной сети "ВКонтакте". Жители Надыма уже окрестили гигантскую лужу "надымским морем".

"Классно, на море побывала", "О, Черное море", "Нужно не на автомобилях ездить, а на лодках", - пишут пользователи соцсетей.

Другие комментаторы отмечают, что подобное происходит каждый год и винят власти города в некачественной уборке снега.

"Как всегда, нежданно пришла весна", - иронизируют подписчики.

Получить оперативный комментарий от администрации Надыма не удалось.