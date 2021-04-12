12 Апреля 2021
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Политика В России
Роман Анин (2021) | Фото: t.me/istories_media

Главред "Важных историй" сохранил статус свидетеля по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни

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Главред "Важных историй" Роман Анин и его адвокат Анна Ставицкая дали комментарий после выхода с допроса в Следственном комитете.

По словам Анина, следователи спрашивали про редакционные процессы в "Новой газете", о том, кто одобряет тексты. Также интересовались, откуда он взял фотографии для публикации пятилетней давности о бывшей супруге главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Следователь ничего не сказал, что дальше, но дал понять, что мы еще встретимся", - сказал Анин в видеокомментарии, который размещен в телеграм-канале "Важных историй".

По словам адвоката Анны Ставицкой, следствие напирает на то, что аккаунт в Instagram (речь про аккаунт Ольги Сечиной, фотографии из которого легли в основу расследования) был закрыт.

"И это слово "закрыт", видимо, означает, что ты получаешь оттуда какую-то информацию без согласия этого человека", - добавила Ставицкая.

Уточняется, что Анин сохранил статус свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.

9 апреля у журналиста прошли обыски, которые длились семь часов, после чего его ночью доставили на допрос в СКР. Анин отказался давать показания по ст.51 Конституции РФ, его вновь вызвали на допрос, но уже с адвокатом.

Дело было возбуждено еще 20 сентября 2016 года. Тогда в "Новой газете" вышел материал "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель „Роснефти“ Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?".

Анин много лет работал в "Новой газете", где также занимался расследовательской журналистикой, позже основал издание "Важные истории".

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Главред "Важных историй" сохранил статус свидетеля по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни

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Теги: роман анин, важные истории, принцесса ольга, яхта, игорь сечин, ольга сечина



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