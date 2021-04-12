12 Апреля 2021
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Общество За рубежом
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

В США и Европе после вакцинации умерли более 7 тыс. человек

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По данным Европейской базы данных сообщений о реакциях на принимаемые лекарства EudraVigilance, по состоянию на 13 марта в Европе было зарегистрировано почти 4 тыс. смертей после вакцинации от коронавируса, сообщает Health Impact News. В США по состоянию на 5 апреля, согласно официальным данным, было почти 3 тыс. смертей. То есть общее число смертей после вакцинации в Европе и США давно перевалило за 7 тыс.
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Американский центр по контролю заболеваемости сообщает, что новые вакцины абсолютно "безопасны и эффективны", поскольку ни у кого из почти 3 тыс. умерших вакцинация не установлена в качестве причины смерти. В то же время статистически было доказано, что большинство умерших умерли в первые дни после прививки. А в октябре 2020 года при испытаниях вакцин исследователи из Нью-Йоркского и Тулейнского университетов сообщали, что вакцины могут вызывать тяжелые заболевания, но это не афишируется. Американское агентство FDA Министерства здравоохранения и социальных служб, которое занимается контролем качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов, косметических средств и других изделий, признало, что вакцины экспериментальные и еще не одобрены, так как не прошли достаточных испытаний. Они лишь получили экстренное разрешение.

В Европе умерли к середине марта почти 4 тыс. человек, а всего побочных эффектов зарегистрировано 163 тыс. Наиболее опасной является вакцина от BioNTech / Pfizer - 2,5 тыс. смертей и 102 тыс. травм. От вакцины Moderna почти 1 тыс. смертей, AstraZeneca - 0,5 тыс.

Приводятся наиболее распространенные побочные явления после прививок. Это общие расстройства функционирования организма и местные осложнения, которые составляют примерно 75% от всех побочных эффектов. Из специфических осложнений: более 70 тыс. расстройств нервной системы, около 10 тыс. заболеваний крови и лимфатической системы, более 7 тыс. сердечных заболеваний, более 7 тыс. сосудистых заболеваний.

Как сообщало издание Global Research, новые генные вакцины могут быть опасны тем, что генетический материал, который вводят человеку, способен приводить через некоторое время к патологиям и нейродегенеративным болезням. В российских вакцинах также вводится генетический материал.

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В США и Европе после вакцинации умерли более 7 тыс. человек

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Теги: вакцина, вакцинация, США, Европа, смертность, побочные эффекты



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