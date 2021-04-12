В Кремле прокомментировали информацию о возможном закрытии авиасообщения с Турцией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о возможности прекращения авиасообщения с Турцией из-за роста случаев коронавируса в стране.

Кремль не комментирует возможность ограничений на полеты в Турцию. Песков пояснил, что подобные решения принимаются в правительственном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

В минувшую пятницу федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что вопрос о приостановке полетов в Турцию будет обсуждаться. Роспотребнадзор заявляет, что именно из Турции завозится больше всего новых штаммов COVID-19.

Ранее сообщалось, что россияне стали отказываться от путешествий в Турцию. Это произошло на фоне новостей из этой страны о резком росте числа заболевших коронавирусом и связанной с этим возможной приостановкой авиасообщения между Турцией и РФ.