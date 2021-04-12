Более 174 тысяч свердловчан полностью вакцинировались от коронавируса

12 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Товарищ главный конструктор

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Гам-КОВИД-вак, вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Более 174 тысяч свердловчан полностью вакцинировались от коронавируса

Добавить источник в

За минувшие выходные прививку от коронавируса сделали более 25 тысяч свердловчан. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

На сегодняшний день медиками больниц, подведомственных минздраву Свердловской области, первым компонентом вакцины привито около 267 тысяч человек. Полностью вакцинацию прошли свыше 174 тысяч жителей Среднего Урала.

Также иммунопрофилактикой охвачено около 94 тысяч свердловчан старше 60 лет. Почти 57 тысяч уральцев пожилого возраста поставили оба компонента: их доля в структуре вакцинированных превышает 30%.

Как добавили в оперштабе, на днях в Свердловскую область поступит очередная партия вакцины от ковида. В регионе развернуто 139 кабинетов вакцинации, в том числе 35 в Екатеринбурге.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Более 174 тысяч свердловчан полностью вакцинировались от коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вакцинация, коронавирус, Свердловская область, оперштаб



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.04.2021 14:27 Мск Почти 169 тысяч свердловчан завершили вакцинацию от ковида
Ранее 30.03.2021 13:50 Мск В Свердловскую область пришла крупная партия вакцины от ковида
Ранее 18.03.2021 11:56 Мск "Неплохие цифры": около 70 тысяч жителей Екатеринбурга привились от ковида
Ранее 02.03.2021 15:40 Мск Свердловский минздрав о вакцинации от коронавируса: "Двоечников" у нас нет
Ранее 19.02.2021 13:30 Мск В Екатеринбурге снимут "ковидные" ограничения, когда привьют 60% жителей
Ранее 16.02.2021 15:58 Мск Креков: Никакого массового страха перед вакцинацией у свердловчан нет
Ранее 16.02.2021 13:11 Мск В Екатеринбурге впервые пройдет выездная вакцинация от COVID-19
Ранее 09.02.2021 14:39 Мск Свердловские власти обещают к лету "иное качество жизни" из-за вакцинации
Ранее 28.01.2021 13:50 Мск В Свердловской области начали ставить "ЭпиВакКорону" на следующий день после поступления
Ранее 27.01.2021 15:16 Мск В Свердловскую область поступила первая партия "ЭпиВакКороны"
Ранее 27.01.2021 09:46 Мск Свердловская область может принять до 500 тысяч доз вакцины от ковида
Ранее 20.01.2021 08:55 Мск Мурашко похвалил Свердловскую область и еще два уральских региона за вакцинацию от ковида
Ранее 19.01.2021 14:48 Мск Креков: Ни о какой остановке вакцинации в Свердловской области речи быть не может
Ранее 19.01.2021 09:42 Мск В больницах Екатеринбурга заканчивается вакцина "Спутник V"
Ранее 25.12.2020 09:53 Мск Свердловчанам, поставившим прививку от COVID-19, придется не пить алкоголь как можно дольше
Ранее 05.12.2020 16:27 Мск Стала известна предельная цена на вакцину от коронавируса "Спутник V"
Ранее 05.12.2020 09:34 Мск Прививочный "пост": Голикова призвала россиян не употреблять алкоголь 42 дня после вакцинации от COVID-19

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети