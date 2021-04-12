Более 174 тысяч свердловчан полностью вакцинировались от коронавируса

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За минувшие выходные прививку от коронавируса сделали более 25 тысяч свердловчан. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

На сегодняшний день медиками больниц, подведомственных минздраву Свердловской области, первым компонентом вакцины привито около 267 тысяч человек. Полностью вакцинацию прошли свыше 174 тысяч жителей Среднего Урала.

Также иммунопрофилактикой охвачено около 94 тысяч свердловчан старше 60 лет. Почти 57 тысяч уральцев пожилого возраста поставили оба компонента: их доля в структуре вакцинированных превышает 30%.

Как добавили в оперштабе, на днях в Свердловскую область поступит очередная партия вакцины от ковида. В регионе развернуто 139 кабинетов вакцинации, в том числе 35 в Екатеринбурге.