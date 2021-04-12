12 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Аукцион на поставку 30 трамваев для Челябинска за 1 млрд рублей приостановлен из-за жалобы

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Аукцион на поставку трамваев для Челябинска приостановлен из-за жалобы. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, аукцион был объявлен в марте. Начальная цена контракта – 1 млрд 65 млн руб. Победитель закупки должен будет поставить 30 трамваев 2021 года выпуска, из них не менее 10 трамваев - до 1 сентября текущего года, а остальные – до 29 декабря 2021 г. Цена одного трамвая оценивается в 35,5 млн руб.

Итоги аукциона должны были подвести 13 апреля, но определение поставщика приостановлено из-за жалобы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинского УФАС, жалоба поступила от ООО "Торговый дом БКМ". Она перенаправлена в ФАС России.

По мнению заявителя, некоторые положения документации не соответствует действующему законодательству РФ и направлены на искусственное сужение круга участников электронного аукциона и ограничение конкуренции.

"Требования технического задания аукционной документации полностью соответствуют исключительно одной модели трамвая, производимой в Российской Федерации, а именно трамвайному вагону модели 71-623 производства АО "УКВЗ", - говорится в жалобе.

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Аукцион на поставку 30 трамваев для Челябинска за 1 млрд рублей приостановлен из-за жалобы

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Теги: трамвай, УКВЗ, аукцион, жалоба, ФАС,



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