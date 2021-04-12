12 Апреля 2021
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Происшествия В России За рубежом
вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В России умерли четыре человека после вакцинации "Спутником V" - EUobserver

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По данным EUobserver, после вакцинации "Спутником V" якобы умерли четверо россиян. Предположительно, еще у шестерых проявились тяжелые побочные эффекты спустя некоторое время после прививки.

Издание ссылается на некие документы Роспотребнадзора, которые были предоставлены анонимным источником в России. Отмечается, что сообщение об этих смертях было "серьезно воспринято" Европейским медицинским агентством (ЕМА), которое является регулятором лекарств в Европе.

Умершим было 51, 69 и 74 года, возраст четвертого не сообщается. Смертельные исходы наступили из-за проблем с легкими, сердцем, повышенным уровнем сахара в крови и неким поствакцинальным осложнением. Одна из женщин умерла 4 марта в Ленинградской области. Якобы она упала прямо на дороге, и ее не спасли.

Что касается шестерых с побочными эффектами, то у них якобы были затрудненное дыхание, судороги, отеки, мышечная слабость, высокое давление, головные боли, головокружение, лихорадка. Все были среднего возраста, самому молодому - 25 лет.

Подлинность одного из материалов дела Роспотребнадзора подтвердил изданию старший вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов. По его словам, 51-летняя женщина недавно внезапно умерла после второго укола "Ступника V". Дело было расследовано, но никакой связи с вакцинацией обнаружено не было.

Издание отмечает, что общее число случаев мало по сравнению с миллионами сделанных уколов, но проблема в том, что в России нет реестра смертей и побочных эффектов после вакцинации. При этом все нежелательные эффекты, связанные во времени с применением препарата, следует рассматривать как возможный побочный эффект препарата, считает эпидемиолог НИУ ВШЭ Василий Власов.

На прошлой неделе EMA заявила британской газете Financial Times, что есть опасения по поводу российских методов сбора данных, что дает преимущество российским вакцинам перед европейскими: о побочных эффектах просто не сообщается.

Напомним, 9 апреля Росздравнадзор заявил, что ни одного летального исхода после вакцинации не было. Ранее сообщалось, что США могут начать информационную кампанию против российских вакцин, чтобы подорвать к ним доверие.

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В России умерли четыре человека после вакцинации "Спутником V" - EUobserver

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Теги: вакцина, вакцинация, смертность, Спутник V



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