12 Апреля 2021
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В ад – через Нижневартовск? Школьник провалился в лужу с кипятком

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В Нижневартовске из-за поломки трубы с горячей водой пострадал школьник, сообщили Накануне.RU в городском предприятии "Горэлектросеть".
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Восьмилетний ученик школы № 17 провалился в подмытый из-за порыва на сети ГВС грунт и получил ожоги. Первоклассник следовал к месту учебы, ЧП произошло утром в районе дома № 14В по улице Декабристов (район старого Вартовска). По предварительным данным, мальчик оступился и упал в лужу, наполненную горячей водой.

Бригадой "скорой помощи" пострадавший доставлен в окружную клиническую больницу с диагнозом "ожог нижних конечностей". Обстоятельства инцидента выясняются. Порыв случился примерно за 15-20 минут до трагического случая, диспетчерские службы уже знали об аварии и направили аварийно-ремонтную бригаду, но она не доехала до места.

По предварительной информации, пластиковый трубопровод проложен в 2006 г. компанией "Энергосберегающие технологии". Расчётный срок эксплуатации трубы – 50 лет. Специалисты отправили изъятый кусок трубы на экспертизу и намерены предъявлять претензию подрядчику, выполнявшему работы.

Руководство АО "Горэлектросеть" связалось с мамой пострадавшего и сообщило, что готово помочь школьнику реабилитироваться. Сейчас место порыва огорожено, на месте работают специалисты "Управления теплоснабжения г. Нижневартовска". В девяти зданиях временно нет горячей воды, вскоре она поступит из другого источник.

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В ад – через Нижневартовск? Школьник провалился в лужу с кипятком

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Теги: Горэлектросеть, кипяток, труба



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