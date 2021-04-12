12 Апреля 2021
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Тотальный диктант (2019) | Фото: Накануне.RU

Аудитория "Тотального диктанта" в этом году в два с половиной раза превзошла прошлогоднюю

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"Тотальный диктант" в минувшие выходные в той или иной форме написали более 675 тыс. человек по всему миру. Автором текста в этом году выступил писатель Дмитрий Глуховский, рассказ назывался "Обещание". Автор читал его в Якутске, город был выбран столицей диктанта в 2021 году.
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По словам директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец, больше чем в два раза по сравнению с прошлым годом выросло количество тех, кто написал диктант очно (90 тыс. против 35 тыс.). Всего в России и за ее пределами было организовано 2,8 тыс. площадок, участвовали 123 страны.

Ребковец на пресс-конференции отметила, что особым спросом стал пользоваться формат "Пишем дома" – 577 тыс. человек писали диктант онлайн. Это значительно больше, чем в прошлом году вообще: в 2020 году диктант написало всего 279 тыс. человек, хотя актуальность онлайн-формата в прошлом году была значительно выше.

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Аудитория "Тотального диктанта" в этом году в два с половиной раза превзошла прошлогоднюю

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Теги: тотальный диктант, итоги, аудитория, дмитрий глуховский



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