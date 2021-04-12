В Перми стартовал еще один судебный процесс по делу о гибели людей в хостеле "Карамель"

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В Индустриальном суде Перми сегодня стартовал процесс в отношении трех фигурантов по уголовному делу о трагедии в хостеле "Карамель", сообщили Накануне.RU в суде.

На скамье подсудимых - замначальника службы "Пермская сетевая компания" Сергей Агеев, бывший главный инженер "Управляющая компания "Профи-Дом" Вячеслав Хильков и инспектор ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев.

По данным РБК-Пермь, представителя УК "Профи-Дом" обвинили в ненадлежащем содержании общедомового имущества в частности неисправности инженерных сетей и оборудования. Сергей Агеев "не проводил проверок, составил ложный акт, где не указал 6 нарушений на участке теплосетей. Всего на объекте было 40 докритических и 14 критических участков". Исмакаева обвиняют в том, что он не принял меры для пресечения нарушений законодательства регулирующего гостиничную деятельность - в подвале где расположился хостел, должен был быть пункт према стеклотары.

В хостеле, расположенном в подвале жилого дома, прорвало трубу, произошло затопление помещений горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Позже его отправили в СИЗО.