В Екатеринбурге ребенок упал с лошади во время катания. СК начал проверку

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В Екатеринбурге Следственный комитет выясняет обстоятельства падения малолетнего ребенка с лошади.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось в минувшие выходные: девочка 2014 года рождения вместе с матерью была на прогулке. Они решили воспользоваться услугой по катанию верхом на лошадях. После того, как ребенок был посажен на животное, оно вдруг стало вести себя непредсказуемо.

В результате девочка упала с лошади на землю. На место происшествия была вызвана "скорая помощь" и пострадавшую доставили в одну из городских больниц.

Сейчас следователи СКР опрашивают участников и очевидцев инцидента. Также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью упавшей девочки.