Кремль: Запросов от Зеленского на переговоры не было

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В Кремле сообщили, что запросов от президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Владимиром Путиным за не поступало.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ему неизвестно о том, чтобы в последние дни были подобные запросы, передает РИА Новости.

Ранее о том, что президент Украины запросил Москву о переговорах с президентом России, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины, заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", - сказала она. Пресс-секретарь добавила, что Зеленский отправился в Париж для переговоров по поводу конфликта на Донбассе.

Ранее украинский президент призвал Лондон и НАТО усилить санкционное давление на Москву. По словам главы государства, последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, стран альянса и всей Европы. Также украинский лидер призвал страны НАТО усилить присутствие в регионе.