В Кремле не собираются объявлять рабочие дни между майскими праздниками выходными

Добавить источник в

В Кремле не подтвердили информацию о том, что рабочие дни на неделе между майскими праздниками (4-7 мая) планируется сделать выходными.

"Нет, я не могу это подтвердить, - цитирует ТАСС пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. - У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время".

Пока что производственный календарь, утвержденный на этот год, предусматривает выходные дни 1-3 мая и 8-10.

В прошлом году на фоне эпидемии коронавируса Владимир Путин сделал дни между праздниками выходными.