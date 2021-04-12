12 Апреля 2021
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Асбест, въезд в город (2017) | Фото: Накануне.RU

Стали известны площадки Уральской биеннале современного искусства-2021

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Названы площадки Уральской индустриальной биеннале современного искусства, которая состоится в 2021 году.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на Среднем Урале это будут Асбест, Нижний Тагил, Полевской, Сысерть и поселок Черноисточинск. В рамках проекта задействуют и четыре территории Челябинской области: Кыштым, Сатку, Челябинск и поселок Сокол.

В названные населенные пункты в течение полугода будут приезжать российские и иностранные художники, чтобы познакомиться с городскими сообществами, уральским индустриальным наследием и производственными процессами действующих предприятий. Итогом их визитов станут так называемые site-specific - произведения искусства, которые конструируются в непосредственной связи с местом и контекстом его создания и остаются на территории местности.

Уже завтра, 13 апреля, в рамках программы Уральской индустриальной биеннале современного искусства Свердловскую область посетит художник из Швеции Бехзад Нури. В Центре культуры и досуга Асбеста он встретится с жителями, чтобы побольше узнать о городе и обсудить с ними художественный проект - детскую площадку. Пообщаться с деятелем искусства можно будет и онлайн, но для этого нужно пройти регистрацию на официальном сайте Уральской биеннале.

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Стали известны площадки Уральской биеннале современного искусства-2021

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Теги: Уральская биеннале, искусство, площадки



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