RT опубликовал поздравление Гагарина с первой годовщиной полета в космос, отреставрированное с помощью нейросети

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Телеканал RT опубликовал видео поздравления Юрия Гагарина, записанное в апреле 1962 года – к первой годовщине его полета в космос.

Поздравление было записано на 35-мм кинопленку в 1962 году и транслировалось по центральному телевидению.

Восстановление изображение, его "раскраску", реставрацию звука – все проводили с помощью нейросети.

В своем послании Гагарин благодарит людей, которые дни и ночи работали, чтобы полет состоялся. Он не называет имени главного конструктора, но от всего сердца говорит слова благодарности. Также он упоминает обращение Хрущева к Кеннеди, в котором советский лидер призывает американцев использовать космос только в мирных целях (интересно, что это очень перекликается с текущей повесткой в 2021 году), мечтает о завершении гонки вооружений.